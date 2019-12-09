Из особняка владельца ЦУМ вытащили шубы на 20 млн рублей
9 декабря 201915:06
В Подмосковье из дома в поселке в Барвихе украли дорогие шубы общей стоимостью более 20 миллионов рублей.
Злоумышленник проник в дом покойной Когос Аллы Яковлевны – это мама владельца компании Mercury и московского ЦУМа Леонида Фридлянда.
Сама кража произошла в конце ноября, сообщает сайт KP.Ru. Дату кражи установили благодаря записям с камер наблюдения.
Выяснилось, что в коттедж через окно проник неустановленный мужчина. Всего ему удалось вытащить из дома восемь шуб.
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ФОТО: Flickr
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