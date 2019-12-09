Из особняка владельца ЦУМ вытащили шубы на 20 млн рублей

В Подмосковье из дома в поселке в Барвихе украли дорогие шубы общей стоимостью более 20 миллионов рублей.

Злоумышленник проник в дом покойной Когос Аллы Яковлевны – это мама владельца компании Mercury и московского ЦУМа Леонида Фридлянда.

Сама кража произошла в конце ноября, сообщает сайт KP.Ru. Дату кражи установили благодаря записям с камер наблюдения.

Выяснилось, что в коттедж через окно проник неустановленный мужчина. Всего ему удалось вытащить из дома восемь шуб.

