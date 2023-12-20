Укравшую 32 миллиона рублей россиянку депортировали из ОАЭ
Сотрудники МВД России задержали в аэропорту Домодедово депортированную из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) россиянку, пишет ТАСС.
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Задержанную Марию Кошелеву ранее объявили в международный розыск за хищение более 32 миллионов рублей из автосалона в Санкт-Петербурге, в котором она работала. Похитив большую сумму, россиянка покинула страну.
Силовики получили информацию о том, что женщина находится в ОАЭ. Позже власти страны депортировали Кошелеву.
Ранее в Москве задержали гражданина Киргизии, призывавшего к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти. Его депортировали на родину, уточняет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru