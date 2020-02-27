Из Москвы-реки выловили мертвеца
27 февраля 202015:34
В селе Знаменское в подмосковном Одинцово из Москвы-реки достали труп мужчины, пишет сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный ГУ МЧС.
Уточняется, что тело было обнаружено на Рублевской станции водоподготовки.
«Поступило сообщение, что из Москвы-реки извлечено тело мужчины 1981 года рождения», - уточнили в ведомстве.
Кроме того, в ведомстве добавили, что тело было обнаружено в необорудованном для купания месте. По данному факту ведется следствие.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Нацпроект «Экология» будут курировать Абрамченко и Чернышенко
- Директор пермского детсада уволилась из-за песни с упоминаем алкоголя
- Вакарчук придумал способ «холодной деоккупации» Крыма и Донбасса
- Число заражённых коронавирусом в Италии превысило 520 человек
- В банках рассказали о новой схеме мошенничества с такси