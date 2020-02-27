Из Москвы-реки выловили мертвеца

В селе Знаменское в подмосковном Одинцово из Москвы-реки достали труп мужчины, пишет сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный ГУ МЧС.

Уточняется, что тело было обнаружено на Рублевской станции водоподготовки.

«Поступило сообщение, что из Москвы-реки извлечено тело мужчины 1981 года рождения», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили, что тело было обнаружено в необорудованном для купания месте. По данному факту ведется следствие.

