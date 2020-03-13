Из храма в Петербурге украли валюту и деньги на 2 млн
В Санкт-Петербурге обворовали храм Святой великомученицы Анастасии на Васильевском острове, сообщает «Фонтанка». Злоумышленники вынесли из храма валюту и деньги на 2 млн рублей.
Ранее в полицию обратился настоятель церкви. Он заявил, что обнаружил в храме пустой сейф – из него забрали 2965 долларов, 12345 евро и 800 тысяч рублей.
Как заявили в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В ноябре прошлого года в Челябинске задержали вора, который проник в храм Александра Невского на Алом поле. Молодой человек взломал два ящика для пожертвований и забрал деньги, однако при попытке бегства застрял в окне.
В таком положении мужчина был задержан прибывшими на вызов сотрудниками ЧОП, сообщает Ura.ru.
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