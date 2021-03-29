Из горящего дома в Москве спасли пять человек

При пожаре в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы удалось спасти пять человек, среди них один ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло на седьмом этаже в девятиэтажном доме по улице Профсоюзной. Информация о пожаре поступила в 21:42. Отмечается, что огонь распространился по квартире и занял площадь 20 кв. м. Все эвакуированные жители находились в соседней квартире.

К 22:18 пожар был потушен. По информации агентства, в квартире сгорели личные вещи и мебель. Данных о пострадавших нет.

