Истребитель РФ перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем
Российский истребитель перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
По данным агентства, самолеты были обнаружены системой ПВО Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря. В военном ведомстве заявили, что самолеты были сопровождены истребителем Су-30, после чего американские самолеты изменили направление в другую сторону от границы РФ.
Уточняется, что были зафиксированы патрульный самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.
Российский истребитель, выполнив задание, вернулся на базу, отметили в ведомстве.
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