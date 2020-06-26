Истребитель РФ перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем

По данным агентства, самолеты были обнаружены системой ПВО Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря. В военном ведомстве заявили, что самолеты были сопровождены истребителем Су-30, после чего американские самолеты изменили направление в другую сторону от границы РФ.

Уточняется, что были зафиксированы патрульный самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США.

Российский истребитель, выполнив задание, вернулся на базу, отметили в ведомстве.

