Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем
Российский истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик В-52Н американских ВВС над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.
По данным ведомства, отечественные средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтики воздушную цель. Для опознавания объекта и недопущения нарушения границы России в воздух поднялся Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.
Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Российский самолет сопроводил американский бомбардировщик над акваторией Балтики и вернулся на аэродром базирования после разворота самолета США от госграницы.
Нарушения границы РФ допущено не было.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 475 / сут.
Умерли
122 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 715 / сут.
- Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем
- Эрдоган объявил о смягчении мер против коронавируса
- Макрон сделал прививку от COVID-19
- Германия и Франция заявили о намерении продолжать диалог с Россией
- Толстой возглавил московское отделение «Единой России»
- СМИ сообщили о продлении ограничения авиасообщения между Россией и Турцией
- Госдуме предложили ограничить переработки 120 часами в год
- Патрушев допустил применение силы в ответ на недружественные действия против России
- СМИ: Мантуров 1 июня проведет совещание с металлургами
- Вице-премьер Белоусов объяснил отказ от полного локдауна во время пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru