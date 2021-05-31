Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик В-52Н американских ВВС над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.

По данным ведомства, отечественные средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтики воздушную цель. Для опознавания объекта и недопущения нарушения границы России в воздух поднялся Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Российский самолет сопроводил американский бомбардировщик над акваторией Балтики и вернулся на аэродром базирования после разворота самолета США от госграницы.

Нарушения границы РФ допущено не было.

