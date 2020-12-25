Историка Соколова суд признал виновным в убийстве аспирантки

Суд Октябрьского района Санкт-Петербурга признал историка и экс-доцента СПбГУ Олега Соколова виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, сообщает телеканал «360».

Гособвинение требует для Соколова 15 лет лишения свободы, из них 13 лет - по делу об убийстве, два года - за хранение оружия. Защита просит не более 8 лет лишения свободы.

Следствие установило, что на почве ревности Соколов ночью 8 ноября 2019 года выстрелил в голову 24-летней Ещенко, пытался её задушить, после чего выстрелил ещё трижды. Затем он расчленил тело на четыре части, две из которых успел выбросить в Мойку.

Соколов, которого задержали во время попытки утопить один из пакетов, признал свою вину.