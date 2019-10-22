Источник в «Атомфлоте» подтвердил ЧП на ледоколе «Тор»

Однако источник в ФГУП «Атомфлот» заявил НСН, что на ледоколе ранее действительно произошёл сбой, однако сейчас проблема уже устранена.

«Мы до сих пор не знаем, ложный это был сигнал или нет. По моей информации ход он действительно терял, но уже восстановил. Сейчас они восстановили двигатель и идут», - заявил собеседник НСН.

При этом он отметил, что вариант с ложным сигналом также нельзя пока отметать.

«В море достаточно часто бывают ложные сигналы: кто-то не ту кнопку нажмёт или что-то. Серьёзных последствий для виновного не будет, если сигнал был отменён быстро», - резюмировал источник.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что ледокол с 33 людьми на борту терпит бедствие к западу от Олесунна из-за шторма и остановки двигателя.

