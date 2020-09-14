Источник сообщил о расстреле неизвестными пожилого мужчины в Назрани

Пожилой мужчина был расстрелян в Назрани неизвестными людьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, инцидент произошел на выходе из магазина.

Отмечается, что мужчина был расстрелян из пистолета. Ему было 50 лет. После убийства неизвестные скрылись. В городе объявлен план «перехват», идет поиск подозреваемых.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:Стрельба
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