Источник сообщил о расстреле неизвестными пожилого мужчины в Назрани

Пожилой мужчина был расстрелян в Назрани неизвестными людьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, инцидент произошел на выходе из магазина.

Отмечается, что мужчина был расстрелян из пистолета. Ему было 50 лет. После убийства неизвестные скрылись. В городе объявлен план «перехват», идет поиск подозреваемых.

