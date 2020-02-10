СМИ сообщили об обысках в отделении Института горного дела

Обыски по делу о мошенничестве проходят в понедельник в кабинете директора Институте горного дела Сибирского отделения (СО) РАН Андрея Кондратенко в Новосибирске. Об этом сообщил источник агентства ТАСС в силовых структурах.

По неподтверждённым данным, решается вопрос об избрании меры пресечения Кондратенко.

Институт горного дела имени Чинакала появился в 1943 году. С 1957 года находится в структуре СО РАН.

