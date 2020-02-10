СМИ сообщили об обысках в отделении Института горного дела
10 февраля 202009:50
Обыски по делу о мошенничестве проходят в понедельник в кабинете директора Институте горного дела Сибирского отделения (СО) РАН Андрея Кондратенко в Новосибирске. Об этом сообщил источник агентства ТАСС в силовых структурах.
По неподтверждённым данным, решается вопрос об избрании меры пресечения Кондратенко.
Институт горного дела имени Чинакала появился в 1943 году. С 1957 года находится в структуре СО РАН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: depositphotos.com
Горячие новости
- Мишустин поздравил Голикову с днем рождения
- Друзь заявил, что на его пенсию невозможно прожить
- Роспуск Госдумы после отказа утвердить премьера сделают необязательным
- Корейский фильм «Паразиты» взял главный «Оскар»
- Двое детей из России погибли при столкновении катеров у Пхукета