Источник: Погибшие при падении лифта в Москве были гражданами Армении

Двое мужчин, погибших при падении лифта в «Президент-отеле» в центре Москвы, были гражданами Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в четверг сообщалось, что двое рабочих, ремонтировавших лифт в «Президент-отеле», погибли. По данным агентства, им было одному из них было 30 и другому - 32 года.

Дело возбуждено по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».