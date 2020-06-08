Источник: Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
8 июня 202023:08
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал участником дорожной аварии в центре Москвы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
По данным источника, ДТП произошло на Смоленской площади. Автомобиль артиста Grand Cherokee столкнулся с несколькими машинами.
Отмечается, что в результате аварии пострадал водитель одного из автомобилей. Согласно информации источника агентства, у Ефремова наблюдались признаки алкогольного опьянения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru