Источник: Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал участником дорожной аварии в центре Москвы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, ДТП произошло на Смоленской площади. Автомобиль артиста Grand Cherokee столкнулся с несколькими машинами.

Отмечается, что в результате аварии пострадал водитель одного из автомобилей. Согласно информации источника агентства, у Ефремова наблюдались признаки алкогольного опьянения.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Дтп В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры