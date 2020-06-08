Источник: Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал участником дорожной аварии в центре Москвы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, ДТП произошло на Смоленской площади. Автомобиль артиста Grand Cherokee столкнулся с несколькими машинами.

Отмечается, что в результате аварии пострадал водитель одного из автомобилей. Согласно информации источника агентства, у Ефремова наблюдались признаки алкогольного опьянения.







