Испанский любовник убил россиянку под Барселоной

В городе Эль-Прат-де-Льобрегат в провинции Барселона задержан местный житель, который подозревается в убийстве своей любовницы из России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Каталонии, мужчина был задержан по дороге в участок, куда он шел сдаваться. В доме 44-летнего подозреваемого было обнаружено тело его подруги.

Администрация испанского города, где проживала россиянка, объявила трехдневный траур в связи с ее смертью.

В июне 2019 года в испанском городе Матаро было найдено тело девочки из России, отмечает Ura.ru. В расправе был заподозрен ее родной 16-летний брат, который скрылся с места преступления. Впоследствии он был задержан в Германии.

