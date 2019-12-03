Испанский любовник убил россиянку под Барселоной
В городе Эль-Прат-де-Льобрегат в провинции Барселона задержан местный житель, который подозревается в убийстве своей любовницы из России.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Каталонии, мужчина был задержан по дороге в участок, куда он шел сдаваться. В доме 44-летнего подозреваемого было обнаружено тело его подруги.
Администрация испанского города, где проживала россиянка, объявила трехдневный траур в связи с ее смертью.
В июне 2019 года в испанском городе Матаро было найдено тело девочки из России, отмечает Ura.ru. В расправе был заподозрен ее родной 16-летний брат, который скрылся с места преступления. Впоследствии он был задержан в Германии.
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