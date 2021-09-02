Испанская полиция задержала российского криминального авторитета
Национальная полиция Испании задержала российского криминального авторитета Левана Абуладзе, который в декабре 2020 года самовольно покинул здание суда во Владимире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление испанских правоохранителей.
Абуладзе задержали в аэропорту Барселоны, он пытался попасть в Испанию по фальшивым украинским документам. Отмечается, что в операции также участвовали правоохранительные органы Грузии. В Испании заявили, что мужчина намеревался продолжить анонимно руководить своей организацией, находясь при этом за границей.
Леван Абуладзе, также известный как Леван Сухумский, 16 декабря 2020 года был доставлен в Октябрьский районный суд Владимира. Ранее он был осужден за наркоторговлю и подделку документов. Кроме того, задержанный обвинялся в занятии высшего положения в преступной иерархии. В России ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Агентство со ссылкой на пресс-службу Владимирского областного суда передает, что ходатайство следователей об аресте Абуладзе не было рассмотрено, так как он сбежал из здания суда.
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