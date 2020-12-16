Испанская полиция задержала экстремиста, мечтавшего стать «лучшим снайпером ДАИШ»
Национальная полиция Испании задержала экстремиста, намеревавшегося стать «лучшим снайпером ДАИШ» (запрещённая в РФ террористическая группировка, также известная как «Исламское государство»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что задержанный в Мадриде гражданин Испании распространял в интернете джихадистские материалы и восхвалял теракты, совершённые в Европе. Кроме того, несостоявшийся боевик в своих комментариях в соцсетях выражал желание поехать в сирийский Идлиб и присоединиться к экстремистам ИГ.
По решению Главного административного суда № 6 задержанного поместили под арест.
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