Испанская полиция задержала экстремиста, мечтавшего стать «лучшим снайпером ДАИШ»

Национальная полиция Испании задержала экстремиста, намеревавшегося стать «лучшим снайпером ДАИШ» (запрещённая в РФ террористическая группировка, также известная как «Исламское государство»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что задержанный в Мадриде гражданин Испании распространял в интернете джихадистские материалы и восхвалял теракты, совершённые в Европе. Кроме того, несостоявшийся боевик в своих комментариях в соцсетях выражал желание поехать в сирийский Идлиб и присоединиться к экстремистам ИГ.

По решению Главного административного суда № 6 задержанного поместили под арест.

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ФОТО: facebook.com/PoliciaNaciona
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