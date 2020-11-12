«Исламское государство» взяло ответственность за взрыв в Джидде
Запрещённая на территории РФ террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт на кладбище в саудовской Джидде.
Как сообщает «Интерфакс», в Telegram-каналах, связанных с группировкой, появилась информация об установке взрывного устройства в Джидде членами ИГ.
Взрыв на немусульманском кладбище в городе Джидда в Саудовской Аравии произошёл в среду во время церемонии, посвящённой подписанию Компьенского перемирия 1918 года и окончанию Первой мировой войны. На официальном событии присутствовали представители нескольких генеральных консульств различных государств. По данным властей города, в результате инцидента двое дипломатов получили лёгкие ранения.
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