Исчезнувшая семилетняя девочка найдена в Иваново
Пропавшую в Иваново семилетнюю девочку нашли в противоположной стороне от дома, она жива, ее здоровью ничего не угрожает. Об этом рассказала пресс-служба УМВД по Ивановской области.
Ранее в ведомстве уже завели уголовное дело по факту исчезновения ребенка. При этом девочка должна была вернуться домой еще около 16 часов дня, после занятий в детском доме творчества. «Её нашли довольно далеко от дома, от места жительства - на улице Куконковых, в районе торгового центра "Евроленд"», - передает данные РИА Новости.
Собеседник агентства подчеркнул, что найти ребенка помогли прохожие, которые заметили девочку около остановки общественного транспорта. После этого они сообщили о местонахождении ребенка в полицию.
По данным сотрудников, прохожие отвели ребенка к себе домой, поскольку она замерзла, а затем ее забрали полицейские. При этом полиции предстоит выяснить, почему девочка не отправилась домой после занятий.
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