Инстранные хакеры пытались похитить российские разработки вакцин от COVID-19
Замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов заявил, что в 2020 году компьютерные атаки на российское информационное пространство чаще всего осуществлялись из-за рубежа, сообщает ТАСС.
По его словам, в основном злоумышленники действовали с территории США, Китая, Германии и Нидерландов, а их основными целями были государственные и финансовые объекты, военно-промышленный комплекс, а также объекты здравоохранения и транспорта.
«Особый интерес для хакеров представляли результаты научных исследований и российские разработки противовирусных вакцин», - отметил Мурашов.
Ранее первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин заявил, что в 2020 году российские силовики предотвратили 44 теракта, сообщает RT. По его словам, также было уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru