Instagram переживает глобальный сбой

Общемировой сбой отмечен в работе социальной сети Intstagram. Проблемы фиксирует портал Downdetector. Как сообщает «ФедералПресс», до 83% пользователе жалуются, что не могут выполнить вход, ещё 13% говорят о проблемах при попытке запуска приложения соцсети. Поступают также жалобы на работу самого сайта.

Согласно информации портала, неполадки в работе Instagram начались в минувшие выходные. Как отмечает Ura.ru, о них поступают сообщения из России, Украины, Белоруссии, Франции, Ирландии, Дании, США и ряда других стран. Правда, в России проблема коснулась только жителей столичного региона.

