Иностранный военный самолет экстренно сел в Хабаровске
Военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" ВВС Бангладеша экстренно сел в Хабаровске из-за проблем с шасси, передает «Интерфакс».
Самолет летел в Магадан, но при вылете из Хабаровска у него возникли проблемы с шасси и пилот запросил возвращение на аэродром. Самолет благополучно приземлился, пострадавших нет.
Lockheed C-130 Hercules — американский военно-транспортный самолёт средней и большой дальности. Основной военно-транспортный самолёт США, стран НАТО и ряда других стран. На 2014 год является самым распространённым военно-транспортным самолётом в мире.
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