Иностранный военный самолет экстренно сел в Хабаровске

Военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" ВВС Бангладеша экстренно сел в Хабаровске из-за проблем с шасси, передает «Интерфакс».

Самолет летел в Магадан, но при вылете из Хабаровска у него возникли проблемы с шасси и пилот запросил возвращение на аэродром. Самолет благополучно приземлился, пострадавших нет.

Lockheed C-130 Hercules — американский военно-транспортный самолёт средней и большой дальности. Основной военно-транспортный самолёт США, стран НАТО и ряда других стран. На 2014 год является самым распространённым военно-транспортным самолётом в мире.

