Иномарка въехала в пекарню в Уфе. Видео
Женщина за рулём иномарки в столице Башкирии въехала в помещение магазина - пекарни через окно. Об этом информирует Госавтоинспекция Уфы.
Случилось это сегодня утром в микрорайоне Затон. Сигнал об инциденте поступил от очевидцев в дежурную часть Полка ДПС Госавтоинспекции города. ГИБДД публикует запись с видеорегистратора, который зафиксировал этот момент.
По предварительным данным, женщина - водитель Hyundai Creta не справилась с управлением и въехала в здание на улице Ахметова. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru