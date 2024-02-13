Иномарка въехала в пекарню в Уфе. Видео

Женщина за рулём иномарки в столице Башкирии въехала в помещение магазина - пекарни через окно. Об этом информирует Госавтоинспекция Уфы.

Случилось это сегодня утром в микрорайоне Затон. Сигнал об инциденте поступил от очевидцев в дежурную часть Полка ДПС Госавтоинспекции города. ГИБДД публикует запись с видеорегистратора, который зафиксировал этот момент.

По предварительным данным, женщина - водитель Hyundai Creta не справилась с управлением и въехала в здание на улице Ахметова. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

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