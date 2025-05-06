Иномарка въехала в автобус на остановке в центре Москвы

Иномарка врезалась в рейсовый автобус на остановке в центре российской столицы. ДТП произошло на Саввинской набережной около 8:37, сообщили агентству «Москва» в «Мосгортрансе».

По предварительным данным, люди в результате аварии не пострадали. Предположительно, водитель легковой машины не справился с управлением. На остановке находился автобус маршрута с216.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», из-за аварии в районе столкновения на некоторое время образовалась автомобильная пробка.

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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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