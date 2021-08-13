Иномарка сбила в Воронеже трех человек на тротуаре

Иномарка в Воронеже вылетела на тротуар и сбила трёх человек. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщает Управление МВД по Воронежской области. Авария произошла на проспекте Труда.

По первоначальным данным, днем 45-летний водитель автомобиля Opel Astra выехал на встречную полосу, а затем выскочил на тротуар. Сбитые прохожие госпитализированы.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются все детали ДТП. Сам шофёр утверждает, что потерял контроль над машиной из-за внезапного резкого ухудшения самочувствия.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПешеходыАвтомобильВоронеж
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