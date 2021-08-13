Иномарка сбила в Воронеже трех человек на тротуаре
Иномарка в Воронеже вылетела на тротуар и сбила трёх человек. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщает Управление МВД по Воронежской области. Авария произошла на проспекте Труда.
По первоначальным данным, днем 45-летний водитель автомобиля Opel Astra выехал на встречную полосу, а затем выскочил на тротуар. Сбитые прохожие госпитализированы.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются все детали ДТП. Сам шофёр утверждает, что потерял контроль над машиной из-за внезапного резкого ухудшения самочувствия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru