Информация о втором погибшем при взрыве в Геленджике не подтвердилась
Информация о втором погибшем в результате взрыва в здании гостиницы в Геленджике не подтвердилась. Как уточнили в прокуратуре Краснодарского края, госпитализированы пятеро пострадавших в результате происшествия.
Из них двое в тяжелом состоянии, трое – средней степени тяжести. Среди пострадавших - 14-летняя школьница. Погиб молодой человек, находившийся на улице в момент взрыва.
По предварительным данным, речь идёт о взрыве бытового газа. Он сдетонировал около 7.30 утра в гостинице «Азария» на улице Советской - в магазине, расположенном на первом этаже. Сотрудники утром включили свет в торговом заведении, после чего и раздался взрыв.
Обрушилась стена площадью 100 квадратных метров. Повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа здания.
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