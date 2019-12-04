Информация о минировании московских школ и судов не подтвердилась

В Москве завершились проверки судов и школ, в адрес которых поступили сообщения об угрозе взрыва. Как сообщает РИА Новости, эта информация не подтвердилась.

Источник агентства отметил, что из двух школ были эвакуированы более 1,2 тыс. человек.

Ранее стало известно, что анонимно угрозы взрыва поступили в 13 районных судов и ряд образовательных учреждений, добавляет агентство.

