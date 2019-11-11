Информация о 5 тысячах клиентов ВТБ продается на черном рынке
Информация о пяти тысячах вкладчиков банка ВТБ стала доступна для покупки на черном рынке. Об этом сообщает газета «Известия».
Отмечается, что данные появились в сети 7 ноября. Информацию об одном вкладчике можно выкупить в пределах 10 рублей.
В ВТБ газете заявили, что данные, оказавшиеся в доступе в сети актуальны на 2016 год. Однако «Известия» сообщают, что ряд людей из списка подтвердили наличие вкладов в банке на данный момент.
В конце октября сообщалось, что в интернете продaется бaзa дaнных о почти 12 тысячах грaждaн, которые взяли кредит в Сбербaнке.
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