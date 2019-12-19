Ил-76 совершил посадку в Жуковском после отказа двигателя

Самолет Ил-76 с отказавшим одним из четырёх двигателей совершил посадку в аэропорту Жуковский в Подмосковье. ЧП случилось практически сразу после взлёта. Перед вынужденной посадкой самолёту пришлось кружить в районе аэропорта для выработки 50 тонн топлива.

В результате, Ил-76 приземлился в штатном режиме, никто не пострадал, сообщают «Известия». Самолет принадлежит Лётно-исследовательскому институту имени М. М. Громова. Всего на борту находились 13 человек. Для разбора авиационного происшествия создана специальная комиссия.

