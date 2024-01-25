Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам колонии общего режима
Бывший министр обороны ДНР Игорь стрелков приговорен к четырем годам колонии общего режима по решению Мосгорсуда. Он признан виновным по статье «Призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
При оглашении приговора Стрелков вел себя раскованно, смеялся при оглашении вердикта, и внешне не отреагировал на него.
Сам Стрелков свою вину на суде не признал, а защита уверяла, что в его постах, которые впоследствии стали причиной возбуждения уголовного дела, не было никакого преступного умысла. Изначально прокурор просил приговорить Стрелкова к 4 годам 11 месяцам колонии.
В общей сложности с учетом пребывания в СИЗО Стрелков просидит 3 года и 83 дня. Через полгода он сможет подать на условно-досрочное освобождение.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- КПП «Ивангород» на границе с Эстонией закроют для машин на 2,5 года
- Российские военные вывели из строя Krab и Vampire украинской армии
- Экс-губернатора Пензенской области приговорили к 12 годам колонии за взятки
- Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима
- Володин пригласил международных наблюдателей на выборы президента РФ
- Новак: экспорт российского трубопроводного газа вырастет до 108 млрд «кубов»
- Минобороны РФ сообщило о 91 сбитом за сутки БПЛА в зоне СВО
- Татьяна Лазарева объявила о разводе с Михаилом Шацем
- Центробанк Турции поднял учетную ставку до 45% годовых
- Саратовский губернатор сравнил отпуск чиновников с дезертирством
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru