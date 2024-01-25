Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам колонии общего режима

При оглашении приговора Стрелков вел себя раскованно, смеялся при оглашении вердикта, и внешне не отреагировал на него.

Сам Стрелков свою вину на суде не признал, а защита уверяла, что в его постах, которые впоследствии стали причиной возбуждения уголовного дела, не было никакого преступного умысла. Изначально прокурор просил приговорить Стрелкова к 4 годам 11 месяцам колонии.

В общей сложности с учетом пребывания в СИЗО Стрелков просидит 3 года и 83 дня. Через полгода он сможет подать на условно-досрочное освобождение.

