Хулиган дорисовал картину за 10 млн рублей в галерее Шилова
Новое преступление в отношении произведения искусства совершено в Российской столице. Неизвестный умудрился перерисовать картину из экспозиции галереи Александра Шилова на Знаменке. Как сообщает сайт KP.RU, речь идёт о портрете советского живописца Владимира Суздальцева. Полотно было создано в 1970 году и последние шесть лет висело в выставочном зале.
Неладное заметил сам Александр Шилов, совершая обход галереи - первый слой картины был незначительно нарушен. Оказалось, что злоумышленник частично смысл краски, а потом сам дорисовал недостающие детали. Как это получилось исполнить с полотном, которое экспонируется в галереи, пока неясно.
Сумма нанесенного ущерба пока не определена. Сама картина оценивается почти в 10 миллионов рублей. Поисками художника-пирата занимаются правоохранительные органы.
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