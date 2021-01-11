Хозяйке пансионата в Тюмени предъявлено обвинение по смертельному пожару
Владелице частного пансионата в Тюмени предъявили обвинение после гибели семи пенсионеров во время пожара. Информацию об этом публикует официальный сайт Следственного комитета. Женщина задержана и арестована. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Обвиняемой также вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Дом и служебные постройки в поселке Боровский загорелись вечером в минувшую субботу, 9 января. Здание использовалось в качестве пансионата для пожилых людей.
По предварительным данным, огонь сначала охватил баню. Окончательные выводы об источнике и причине пожара будут сделаны по итогам экспертизы. Следователи также дадут правовую оценку эффективности действий контролирующих органов.
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