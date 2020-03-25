Хоккеист впал в кому после драки в подмосковном ресторане
В подмосковном Видном жестоко избит хоккеист любительской команды «Металлург» Евгений Ермишин. Из-за полученных травм 30-летний мужчина впал в кому.
Неизвестные напали на спортсмена в местном кафе. Врачи диагностировали у хоккеиста перелом основания черепа, сильнейшими гематомами и ушибами. Мужчина уже перенес две трепанации черепа.
Родители хоккеиста уверены, что нападение на их сына носит криминальный характер.
Также отмечается, что Ермишин не только играет в хоккей, но и тренирует детей и выступает в роли арбитра, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
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