Хоккеист впал в кому после драки в подмосковном ресторане

В подмосковном Видном жестоко избит хоккеист любительской команды «Металлург» Евгений Ермишин. Из-за полученных травм 30-летний мужчина впал в кому.

Неизвестные напали на спортсмена в местном кафе. Врачи диагностировали у хоккеиста перелом основания черепа, сильнейшими гематомами и ушибами. Мужчина уже перенес две трепанации черепа.

Родители хоккеиста уверены, что нападение на их сына носит криминальный характер.

Также отмечается, что Ермишин не только играет в хоккей, но и тренирует детей и выступает в роли арбитра, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

