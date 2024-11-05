Хоккеист в Хакасии умер после драки возле клуба

Игрок хоккейной команды «Металлург» (Абаза) из Хакасии скончался в результате травм, полученных в драке возле развлекательного клуба в Абакане. Как сообщил главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, задержан 25-летний участник потасовки, подозреваемый в причинении смертельных увечий. Возбуждено уголовное дело.

В СК подтвердили, что погиб 37-летний хоккеист Артем Торточаков. Он скончался 3 ноября в больнице, куда поступил с повреждениями в области головы. В некрологе «Металлурга» в соцсетях назвали смерть спортсмена днём траура для всего хоккея Хакассии. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в клубе отметили, что все знали Артема как успешного спортсмена и доброго человека.

Как сообщили в следственных органах, в ночь на 3 ноября Торточаков и подозреваемый вступили в словесную перепалку около одного из развлекательных заведений столицы республики. Молодой оппонент спортсмена несколько раз ударил хоккеиста в голову.

