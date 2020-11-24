Харитонов принял извинения Яндиева за избиение

Участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев извинился за избиение перед бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым, тот извинения принял, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Яндиева отправили в московский изолятор временного содержания после драки в пятницу с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым.

В ходе драки Харитонов получил сотрясение мозга, перелом носа, ударом кастета у него поврежден нос, не видит один глаз. Харитонов рассказал, что эти травмы выели его из строя минимум на три месяца.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Смешанные ЕдиноборстваПроисшествия
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