Хакеры взломали «Яндекс» в конце 2018 года

В конце 2018 года хакеры, которые работают на западные спецслужбы, атаковали «Яндекс» и внедрили шпионский код для слежки за пользователями, сообщает Reuters .

При атаке использовалось вредоносное ПО Regin.

Официальный представитель «Яндекса» Илья Грабовский подтвердил, что хакеры предпринимали попытку взлома компании, но не стал приводить подробности.

Собеседники агентства утверждают, что атака была направлена на шпионаж, а не на кражу интеллектуальной собственности, передает ТК «Дождь».

«Яндекс» — российская, зарегистрированная в Нидерландах и владеющая одноимённой системой поиска в Сети, интернет-порталами и службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Турции, Белоруссии и Казахстана.

