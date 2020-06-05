Хабенского обманули на 6,5 млн рублей: Актер пожаловался в СК

Известный российский актер Константин Хабенский написал заявление в Следственный комитет, попросив привлечь к ответственности подрядчиков. Последние должны были выполнить ремонт в квартире артиста, однако, получив деньги, не произвели никаких работ.



Актер и его жена Ольга Литвинова еще в 2018 году подписали договор бытового подряда, перечислив подрядчику 6 млн 410 тыс. 689 рублей. При этом в марте 2019 года некий мужчина, который не являлся сотрудником фирмы и не имел соответствующих полномочий, подписал акт сдачи-приемки выполненных работ.



Актер, осмотрев квартиру, понял, что его попросту обманули. Невыполнение работ подтвердила и техническая экспертиза, проведенная в феврале 2020 года.



Впрочем, подрядчик в ответ на письменную претензию согласился с требованием, и попросил отсрочку до 1 марта. Однако затем перестал отвечать.



В результате Хабенский был вынужден обратиться в СКР: артист написал заявление о мошеннических действиях, сообщают «Невские новости».

