Гуцериев назвал провокацией утверждения об обысках в его холдинге

Холдинг «Сафмар», который контролирует Михаил Гуцериев, опроверг информацию о якобы проведении обысков в квартирах и офисах предпринимателя. Как заявили ТАСС в компании, эти сообщения не соответствуют действительности.

Промышленно-финансовая группа «Сафмар» - отечественный многоотраслевой конгломерат. В его структуру входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы, торговые сети, строительные и девелоперские холдинги, компании по управлению коммерческой недвижимостью, логистические центры, отели, радиостанции и телеканалы.

Сам миллиардер в интервью РЕН ТВ назвал провокацией сообщения об обысках в его компаниях. По неподтверждённым данным, сотрудники правоохранительных органов посетили офис компании «ФортеИнвест» Саида Гуцериева на Новослободской улице в Москве.

