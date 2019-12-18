Гуцериев назвал провокацией утверждения об обысках в его холдинге
Холдинг «Сафмар», который контролирует Михаил Гуцериев, опроверг информацию о якобы проведении обысков в квартирах и офисах предпринимателя. Как заявили ТАСС в компании, эти сообщения не соответствуют действительности.
Промышленно-финансовая группа «Сафмар» - отечественный многоотраслевой конгломерат. В его структуру входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы, торговые сети, строительные и девелоперские холдинги, компании по управлению коммерческой недвижимостью, логистические центры, отели, радиостанции и телеканалы.
Сам миллиардер в интервью РЕН ТВ назвал провокацией сообщения об обысках в его компаниях. По неподтверждённым данным, сотрудники правоохранительных органов посетили офис компании «ФортеИнвест» Саида Гуцериева на Новослободской улице в Москве.
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