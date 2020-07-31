Губернатор ЯНАО заболел коронавирусом

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что результат его теста на коронавирус COVID-19 оказался положительным. Глава региона сдал анализы вчера.

«В целом, состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома», - написал он на своей странице в «Инстаграме».

Артюхову пришлось отменить все поездки по отдалённым муниципалитетам на следующей неделе.

Ранее губернатор Чукотки Роман Копин рассказал, что у него держится высокая температура после контакта с COVID-инфицированным. Его тест, однако, дал отрицательный результат.

