Губернатор ЯНАО заболел коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что результат его теста на коронавирус COVID-19 оказался положительным. Глава региона сдал анализы вчера.
«В целом, состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома», - написал он на своей странице в «Инстаграме».
Артюхову пришлось отменить все поездки по отдалённым муниципалитетам на следующей неделе.
Ранее губернатор Чукотки Роман Копин рассказал, что у него держится высокая температура после контакта с COVID-инфицированным. Его тест, однако, дал отрицательный результат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru