Губернатор Смоленской области сломал ногу
Губернатор Смоленской области Алексей Островский попал в больницу из-за перелома правой ноги, его обязанности исполняет заместитель главы Юрий Свириденков, сообщает пресс-служба администрации региона.
В сообщении говорится, что врачи диагностировали у губернатора сложнейшие спиралевидные переломы костей правой ноги со смещением и большим количеством осколков, а также с вхождением одной кости в сустав. Медики отметили, что это наихудшая ситуация, которая возможна при переломе ноги.
Островскому уже сделали две операции, впереди третья, самая сложная.
Ранее после падения с электросамоката в реанимацию попал глава Кисловодска Александр Курбатова, у которого диагностировали черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер слева и тупую травму живота, сообщает телеканал «МИР 24».
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