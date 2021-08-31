Губернатор Смоленской области сломал ногу

Губернатор Смоленской области Алексей Островский попал в больницу из-за перелома правой ноги, его обязанности исполняет заместитель главы Юрий Свириденков, сообщает пресс-служба администрации региона.

В сообщении говорится, что врачи диагностировали у губернатора сложнейшие спиралевидные переломы костей правой ноги со смещением и большим количеством осколков, а также с вхождением одной кости в сустав. Медики отметили, что это наихудшая ситуация, которая возможна при переломе ноги.

Островскому уже сделали две операции, впереди третья, самая сложная.

Ранее после падения с электросамоката в реанимацию попал глава Кисловодска Александр Курбатова, у которого диагностировали черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер слева и тупую травму живота, сообщает телеканал «МИР 24».

