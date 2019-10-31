Губернатор рассказал о подозреваемом в убийстве мальчика в детсаду Нарьян-Мара

Задержанный по подозрению в убийстве шестилетнего ребёнка в детском саду Нарьян-Мара состоял на учёте в наркологическом диспансере как хронический алкоголик. Об этом рассказал губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский, передает РИА Новости.

Установлено также, что охранник детского сада, где произошло преступление, открыл дверь неизвестному ему человек дистанционно. Глава региона поручил в срочном порядке проверить все детские заведения после этой трагедии, передает RT.

36-летний местный житель зарезал мальчика в детском саду «Сказка» во время тихого часа. Как сообщает Москва24, Следственный комитет распространил видео допроса задержанного.

