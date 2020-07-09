Губернатор Подмосковья окажет материальную помощь в связи с прорывом дамбы в Рузе
Глава Московской области Андрей Воробьёв взял под личный контроль ситуацию в Рузе, где из-за сильных дождей прорвало дамбу и подтопило 29 участков.
Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», губернатор поручил как можно скорее восстановить дамбу и повреждённые дороги. Эвакуированным жителям округа окажут материальную помощь.
Из-за прорыва дамбы Рузу фактически разделило на две части, передаёт телеканал «360».
Местные власти постараются максимально быстро восстановить движение по главной дороге, по которой местные жители ходят на работу и обратно.
По данным регионального управления МЧС, был размыт участок Волоколамского шоссе над рекой Городянка. Движение там перекрыто, пока придётся использовать объездной путь протяжённостью 23 км.
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