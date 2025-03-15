Губернатор Моор: Пострадавший при взрыве в Тобольске ребенок умер в больнице

В Тобольске ребенок, который несколько дней назад пострадал во время взрыва в частном доме, умер в больнице. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тюменской области Александр Моор.

Он рассказал, что медики до последнего боролись за жизнь семилетнего мальчика, но его так и не удалось спасти. Моор выразил соболезнования родным и близким погибшего ребенка, пообещав оказать им всю необходимую помощь.

12 марта в жилом доме в Тобольске произошел взрыв. Здание, в котором проживала семья с тремя детьми, полностью разрушилось. В результате ЧП также пострадала мать мальчика. Ребенка доставили в Тюменский ожоговый центр. Состояние обоих пострадавших оценивали, как крайне тяжелое.

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Владелец дома, муж пострадавшей сообщил изданию «72.ru», что перед тем, как произошел взрыв, супруга позвонила ему и пожаловалась на сильный запах газа. Однако дом, по словам мужчины, не был газифицирован.

Следственный комитет «по факту хлопка бытового газа» возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Региональная прокуратура проводит проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Калужской области при падении БПЛА ВСУ пострадал один человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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