Губернатор Моор: Пострадавший при взрыве в Тобольске ребенок умер в больнице

В Тобольске ребенок, который несколько дней назад пострадал во время взрыва в частном доме, умер в больнице. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тюменской области Александр Моор.

Он рассказал, что медики до последнего боролись за жизнь семилетнего мальчика, но его так и не удалось спасти. Моор выразил соболезнования родным и близким погибшего ребенка, пообещав оказать им всю необходимую помощь.

12 марта в жилом доме в Тобольске произошел взрыв. Здание, в котором проживала семья с тремя детьми, полностью разрушилось. В результате ЧП также пострадала мать мальчика. Ребенка доставили в Тюменский ожоговый центр. Состояние обоих пострадавших оценивали, как крайне тяжелое.