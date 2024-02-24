Губернатор Артамонов: На НЛМК загорелся цех

Глава Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил информацию о пожаре в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

СМИ: На Новолипецком металлургическом комбинате произошел пожар

По словам Артамонова, огонь уже потушен, угрозы выброса опасных веществ нет. Никто не пострадал.

«По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата», — отметил губернатор, добавив, что правоохранители проверяют эти данные и размещенные в социальных сетях видео.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарЛипецк

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