Губернатор Артамонов: На НЛМК загорелся цех
24 февраля 202404:45
Глава Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил информацию о пожаре в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.
По словам Артамонова, огонь уже потушен, угрозы выброса опасных веществ нет. Никто не пострадал.
«По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата», — отметил губернатор, добавив, что правоохранители проверяют эти данные и размещенные в социальных сетях видео.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru