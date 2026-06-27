Губернатор: 11 человек пострадали при атаке БПЛА по музею в Ростовской области

11 человек пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ по народному военно-историческому музею Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём «Максе».

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По информации губернатора, из 11 пострадавших 9 были госпитализированы, двое отказались от госпитализации и получили амбулаторное лечение.

Музей «Самбекские высоты» был открыт в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций и занимает почти 14 гектаров.

Ранее три человека пострадали при ударах ВСУ в Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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