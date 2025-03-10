Грузовой самолет Turkish Cargo совершил аварийную посадку в Бишкеке
10 марта 202509:58
Грузовой самолет компании Turkish Cargo аварийно сел в аэропорту Бишкека. Об этом заявила пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».
Отмечается, что борт турецкого перевозчика направлялся в Стамбул из китайского Шэньчжэня.
«В Бишкеке планировалась его дозаправка, однако перед посадкой у него отказала гидравлическая система», - указали в пресс-службе.
При аварийной посадке никто не пострадал.
Ранее в аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет Sukhoi Superjet. У лайнера, летевшего из Екатеринбурга, отказала система радиолокации, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru