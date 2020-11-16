Грузовой поезд сошёл с рельсов во Владимирской области
Грузовой поезд сошёл с рельсов в Камешковском районе Владимирской области 16 ноября, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В сообщении говорится, что в результате аварии опрокинулись 12 цистерн с мазутным топливом, нарушены габариты двух путей. Движение поездов, в том числе пассажирских, на этом участке Горьковской железной дороги приостановлено.
По данным РЕН ТВ, пострадал один человек.
Сотрудники Камешковского пожарно-спасательного гарнизона проводят работы по предотвращению возгорания горюче-смазочных материалов.
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