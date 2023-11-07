Грузовик задавил подростка на пешеходном переходе в Серпухове

Грузовик сбил насмерть несовершеннолетнего подростка в подмосковном Серпухове на пешеходном переходе. Об этом информирует на своих официальных интернет-ресурсах прокуратура Московской области.

Смертельное ДТП было зафиксировано в 8:20 утра вторника, 7 ноября. Грузовик наехал на 17-летнего молодого человека, когда он перекал по «зебре» проезжую часть на улице Екатерины Дашковой.

Врачи не сумели спасти пострадавшего, он умер в больнице. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», надзорное ведомство региона взяло на контроль установление всех обстоятельств данного ДТП.

