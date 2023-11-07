Грузовик задавил подростка на пешеходном переходе в Серпухове
Грузовик сбил насмерть несовершеннолетнего подростка в подмосковном Серпухове на пешеходном переходе. Об этом информирует на своих официальных интернет-ресурсах прокуратура Московской области.
Смертельное ДТП было зафиксировано в 8:20 утра вторника, 7 ноября. Грузовик наехал на 17-летнего молодого человека, когда он перекал по «зебре» проезжую часть на улице Екатерины Дашковой.
Врачи не сумели спасти пострадавшего, он умер в больнице. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», надзорное ведомство региона взяло на контроль установление всех обстоятельств данного ДТП.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Грузовик задавил подростка на пешеходном переходе в Серпухове
- «Шутки стали хуже»: Рожков негативно оценил КВН после ухода Маслякова
- Украинский депутат заявил, что Умеров внес представление об увольнении Залужного
- Третий за два года спикер думы Североуральска трагически ушёл из жизни
- Роджер Уотерс назвал вторжение ХАМАС в Израиль «сопротивлением оккупации»
- Замглавы МВД Дагестана стал обвиняемым по делу об особо крупной взятке
- Теплее нормы будет на этой неделе на европейской части России
- СМИ назвали двух главных организаторов атаки ХАМАС на Израиль
- Великобритания и Япония подпишут оборонный договор с Украиной
- Машину в Москве отбросило на пешеходов после столкновения с такси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru