Грузовик въехал в толпу в Казани, есть пострадавшие
5 сентября20:28
В Казани грузовик въехал в толпу людей, пострадали пять человек. Как пишет «Аргументы недели», среди пострадавших пожилые люди.
ДТП произошло на Ломжинской улице. Грузовик вылетел на тротуар с пешеходами, пробив ограждение. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.
На данный момент выясняются обстоятельства аварии.
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