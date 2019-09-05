Грузовик въехал в толпу в Казани, есть пострадавшие

В Казани грузовик въехал в толпу людей, пострадали пять человек. Как пишет «Аргументы недели», среди пострадавших пожилые люди.

ДТП произошло на Ломжинской улице. Грузовик вылетел на тротуар с пешеходами, пробив ограждение. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

На данный момент выясняются обстоятельства аварии.



