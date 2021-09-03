Грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве

Грузовик упал с эстакады Ленинградского проспекта, пострадал водитель транспортного средства. Об этом рассказал департамент транспорта Москвы в своем канале в Telegram.

По данным РИА Новости, состояние водителя оценивается как тяжелое. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

В сообщении дептранса отмечается, что движение по проспекту в сторону столичного центра полностью прекращено, водителей отправляют через дублер Ленинградского проспекта. Автолюбителей просят планировать маршруты в объезд ДТП.

Падение произошло в районе пересечения проспекта с Третьим транспортным кольцом. На место прибыли работники оперативных служб.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Самарин
ТЕГИ:ГрузовикиДтп В МосквеМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры