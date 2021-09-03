Грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве
Грузовик упал с эстакады Ленинградского проспекта, пострадал водитель транспортного средства. Об этом рассказал департамент транспорта Москвы в своем канале в Telegram.
По данным РИА Новости, состояние водителя оценивается как тяжелое. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
В сообщении дептранса отмечается, что движение по проспекту в сторону столичного центра полностью прекращено, водителей отправляют через дублер Ленинградского проспекта. Автолюбителей просят планировать маршруты в объезд ДТП.
Падение произошло в районе пересечения проспекта с Третьим транспортным кольцом. На место прибыли работники оперативных служб.
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