Грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве

Грузовик упал с эстакады Ленинградского проспекта, пострадал водитель транспортного средства. Об этом рассказал департамент транспорта Москвы в своем канале в Telegram.

По данным РИА Новости, состояние водителя оценивается как тяжелое. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

В сообщении дептранса отмечается, что движение по проспекту в сторону столичного центра полностью прекращено, водителей отправляют через дублер Ленинградского проспекта. Автолюбителей просят планировать маршруты в объезд ДТП.



Падение произошло в районе пересечения проспекта с Третьим транспортным кольцом. На место прибыли работники оперативных служб.