Фура снесла микроавтобус под Оренбургом, есть погибшие. Видео

Не менее четырёх человек погибли на месте, еще несколько ранены в результате страшной дорожной аварии в Оренбургской области. Там грузовик столкнулся с микроавтобусом. Как сообщает региональное управление ГИБДД, трагедия случилась вечером на трассе Оренбург — Самара в районе поселка Новосергиевка при снегопаде.

По горячей информации известно, что водитель большегруза Мercedes выехал на встречную полосу движения и врезался в микроавтобус Iveco. На месте происшествия скончались водитель последнего и три пассажира. Пятеро пострадавших из этого же транспортного средства оправлены в больницу в тяжелом состоянии.

Водитель и два пассажира фуры не пострадали, отделавшись испугом. Как уточняет «Свободная пресса», микроавтобус перевозил вахтовых рабочих из Оренбурга в Самару. В сети появляются первые видео очевидцев с места ДТП.