Фура снесла микроавтобус под Оренбургом, есть погибшие. Видео
Не менее четырёх человек погибли на месте, еще несколько ранены в результате страшной дорожной аварии в Оренбургской области. Там грузовик столкнулся с микроавтобусом. Как сообщает региональное управление ГИБДД, трагедия случилась вечером на трассе Оренбург — Самара в районе поселка Новосергиевка при снегопаде.
По горячей информации известно, что водитель большегруза Мercedes выехал на встречную полосу движения и врезался в микроавтобус Iveco. На месте происшествия скончались водитель последнего и три пассажира. Пятеро пострадавших из этого же транспортного средства оправлены в больницу в тяжелом состоянии.
Водитель и два пассажира фуры не пострадали, отделавшись испугом. Как уточняет «Свободная пресса», микроавтобус перевозил вахтовых рабочих из Оренбурга в Самару. В сети появляются первые видео очевидцев с места ДТП.
Между тем, на Урале в ДТП погиб 33-летний активист общественного движения «Тагил без ям» Александр Шабалин. Как сообщает Ura.ru, авария произошла на трассе Екатеринбург—Серов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Фура снесла микроавтобус под Оренбургом, есть погибшие. Видео
- МВД предложило повысить штрафы за превышение скорости в разы
- Трое рабочих погибли в Тулуне во время ремонта после паводка
- Второй сотрудник ФСБ умер после стрельбы на Лубянке
- Лукашенко объявил о договоренности с Россией по газу и нефти